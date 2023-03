Calcio violento - "Ti aspetto fuori", giovane calciatore squalificato per 10 giornate

Squalifiche e inibizioni dopo l’ultimo turno di partite dei campionati regionali di calcio.

Il giudice sportivo Marco Brusco, assistito dal rappresentante degli arbitri Fabio Fiordi Fabio, ha comminato sanzioni per lancio di fumogeni, insulti e aggressioni.

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A2

Ammenda di 100 euro alla Narnese Calcio “per comportamento offensivo e minaccioso del pubblico nei confronti dell'arbitro”.

Inibizione fino al 31 marzo prossimo per un dirigente della Narnese Calcio “per comportamento gravemente irriguardoso nei confronti dell'arbitro”.

Inibito fino al 10 marzo un dirigente del Fabro Valdichiana e uno del Romeo Menti, espulsi per blasfemia.

Squalifica di 10 gare per un calciatore del Lama Calcio Asd “perché al 40º del secondo tempo, veniva espulso per doppia ammonizione (entrambe le ammonizioni comminate per proteste nei confronti dell'arbitro). Alla vista del cartellino rosso, spintonava l'arbitro con un braccio in maniera gravemente irriguardosa, accompagnando tale condotta con la frase (a cui non si dà alcun seguito): ‘ti aspetto fuori’”.

Sono quattro le giornate di squalifica per un giocatore della Narnese Calcio “perché a partita conclusa, colpisce con uno schiaffo un giocatore della squadra avversaria; inoltre rivolge al direttore di gara frasi irriguardose e lo applaude ironicamente”.

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE A1

Inibizione fino al 30 marzo per un dirigente del Bastia 1924 perché “al termine della gara si avvicinava con fare minaccioso all'arbitro ed, al contempo, gli proferiva per ben due volte frase irriguardosa”.

COPPA PRIMAVERA SECONDA CATEGORIA

Ammenda di 50 euro alla società ORVIETO F. C. “per lancio di fumogeni ed oggetti di disturbo”.

Stessa sanzione, con identiche motivazioni, per la Vigor Nuova Gualdo Bastardo.