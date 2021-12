Città di Castello, scoperto cimitero delle auto non autorizzato: ipotesi danno ambientale per via di acidi e olio scolati sul terreno

Un'area di 4mila metri quadrati con 90 caracasse di veicoli e altre 40 moto: tutti stoccati senza precauzioni. E' quello che hanno scoperto a Città di Castello, in un'azienda in periferia, che si occupa del recupero/soccorso di veicoli, i carabinieri insieme ai Colleghi dell'Arma Forestale. Alcuni dei mezzi lasciati nel parcheggio erano "presenti da decenni, esposti agli agenti atmosferici e lasciati fermi direttamente sul terreno, ove è ipotizzabile che negli anni siano defluiti liquidi molto pericolosi ed inquinanti quali acidi e olii presenti nelle batterie e nei motori dei veicoli, nonché altre sostanze inquinanti frutto del logorio nel tempo dei mezzi". A conclusione dell’attività di indagine i presunti responsabili sono stati quindi denunciati per le violazioni ambientali del caso e per le successive valutazioni, mentre l’area in cui erano presenti i veicoli, da considerarsi a tutti gli effetti rifiuti speciali pericolosi, è stata sequestrata

con tutto il suo contenuto, per consentire agli investigatori l’esecuzione degli ulteriori accertamenti necessari. Le indagini sono ancora in corso.