Furti e ricettazione, arrestato 27enne: deve sontare oltre 6 anni di condanna

Deve scontare 6 anni, 2 mesi e 22 giorni di condanna un 27enne di origini lituane e pagare una multa di 2.320 euro, che i carabinieri della compagnia di Città di Castello hanno arrestato su disposizione de tribunale.

Il giovane è stato condannato per furti in abitazioni, ricettazione, lesioni personali, indebito utilizzo di carte di credito, evasione. Reati che il 27enne avrebbe commesso tra Perugia e Foligno e per i quali ora dovrà scontare la detenzione in carcere, dopo il provvedimento di arresti domiciliari per effetto del quale si trovava in una struttura di Città di Castello, dove lo hanno raggiunto i carabinieri.