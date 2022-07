Città di Castello, botte alla festa, giovanissimo in ospedale

Doveva essere una festa, una serata da trascorrere in allegria e divertimento. Invece si è trasformata in un vero e proprio incubo. E' accaduto a Promano, frazione a sud del comprensorio tifernate, dove un giovanissimo è stato picchiato e trasportato in ospedale con una mandibola rotta. Ancora da capire l'esatta dinamica di quanto accaduto: saranno le forze dell'ordine a ricostruire che cosa sia successo.

Da una prima e parziale ricostruzione, però, pare che alcune persone si siano prese a male parole e improvvisamente una si è avvicinata all'altra, colpendola violentemente al volto, facendola cadere. Da qui l'intervento del 118 che ha portato il giovanissimo all'ospedale. Una volta nella struttura sanitaria i genitori hanno denunciato ai carabinieri quanto accaduto.