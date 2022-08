Centro storico, il punto sui lavori all’Arco dei Tei a Porta Pesa: ecco quando riaprirà al traffico

Proseguono i lavori all’Arco dei Tei a Porta Pesa che consistono in un delicato intervento di consolidamento del bene tra i conci del monumento, seguirà una fase di pulitura in profondità. Seguirà quindi la stuccatura delle lastre sconnesse e microstuccatura in presenza delle fessurazioni, cui succederà un complessivo trattamento di pulizia e nuova nuova stuccatura simile per colorazione al malto originale.

In un parte dell’arco si è proceduto con un indagine endoscopica per un distacco dell’arco stesso causato, probabilmente da un urto di un autoarticolato, dove sono state inserite delle barre d’acciaio e dove successivamente si andrà a ricomporre tutto l’angolo andando anche a ricostruire anche questa parte mancante.

Il Direttore dei Lavori, il Dott. Roberto Bordin della Capitolium Conservazione Restauro s.n.c. ha riferito "che la riapertura al transito di via Pinturicchio avverrà come da cronoprogramma e quindi entro la seconda settimana di settembre 2022. L’intervento di restauro è stato finanziato dall’azienda perugina Riccini S.r.l. con un contributo di 110mila euro nell’ambito del progetto Art Bonus".