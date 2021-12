Natale 2021 a Perugia, per l'Albero sui Tetti modificata la viabilità nell'area di Porta Sole: ecco divieti e modifiche

Cambio di viabilità per l'area di Porta Sole-Palazzo Scotti dall'8 dicembre al 6 gennaio per garantire l'accesso dei turisti e cittadini che veranno in questo punto del centro storico per vedere l'Albero sui Tetti - consistente in un video mapping con proiezione sui tetti di Corso Garibaldi - la grande attrattiva del Natale 2021 i Perugia. "La previsione di un forte afflusso di cittadini - hanno spiegato dall'amministrazione comunale - e turisti che verranno ad osservare il video mapping, ha costretto l’amministrazione ad operare in tal senso al fine di evitare possibili assembramenti, in considerazione peraltro del limitato spazio di affaccio esistente presso il belvedere di Porta Sole; ciò consentirà di operare nel rispetto anche delle indicazioni formulate dai prefetti in merito alle misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali introdotte dal decreto-legge 26 novembre 2021"

LA MODIFICA

D1 ivieto di sosta permanente con rimozione per soppressione di tutti gli spazi riservati ai residenti del settore ZTL 3 in Piazza Rossi Scotti,

2- Soppressione di 2 stalli di sosta riservati ai disabili presenti sul lato destro del senso unico di marcia a ridosso del muraglione in Piazza Rossi Scotti e nuova istituzione di 2 stalli a loro riservati successivi al civico 1 di Piazza Rossi Scotti;

3-Dalle ore 13,00 alle 24,00 divieto di transito in via del Sole, Piazza Michelotti e traverse laterali, Piazza Rossi Scotti e via delle Prome; in deroga al punto 3 è consentito il transito solo ai veicoli dei residenti del settore ZTL 3, ai veicoli di soccorso e di pubblico interesse.