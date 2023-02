La targa è falsa, i documenti non esistono e l'assicurazione non c'è. I carabinieri di Fossato di Vico hanno denunciato un 31enne per utilizzo di atto falso e lo hanno multato per aver circolato con veicolo non immatricolato.

L'uomo è stato fermato al volante di un'auto con targa spagnola. Gli accertamenti hanno portato alla luce la verità: la targa non risultava essere associata al mezzo, i documenti di circolazione erano inesistenti negli archivi della motorizzazione spagnola e il veicolo era sprovvisto di qualsiasi copertura assicurativa.

L'auto è stata sottoposta a sequestro per la successiva confisca e il 31enne denunciato.