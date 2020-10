Tartufi e regole, i carabinieri forestali scoprono cavatore abusivo: pesante sanzione

I Carabinieri Forestali nelle ultime settimane hanno intensificato i controlli per la verifica e il rispetto delle norme al fine di contrastare tutti gli abusi in materia di raccolta dei tartufi in Umbria. Nella rete dei controlli, a Città di Castello, è finito un raccoglitore abusivo che con i suoi cani, alle 4,30 di questa mattina, ha iniziate le operazioni di ricerca e estrazione di tartufi. I militari lo hanno subito fermato e dal controllo oltre il mancato rispetto degli orari, attualmente è previsto l’inizio della raccolta a partire dalle ore 6,37, è stata constatata l’assenza del tesserino autorizzativo. Nei confronti del trasgressore sono state elevate due sanzioni amministrative per un totale che supera i mille euro e sono stati sequestrati i tartufi in suo possesso per la successiva confisca.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.