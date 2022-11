E' ufficiale! Perugia ospiterà alcune partite del girone maschile del Campionato Europeo. Pastorelli: "Siamo una delle capitali italiane dello sport"

Perugia ospiterà alcune partite del Campionato Europeo di Volley nel 2023. La conferma è arritata dal palazzo Reale di Napoli dove si è svolta la cerimonia di sorteggio dei gironi del campionato europeo maschile e femminile di volley. In particolare al PalaBarton saranno ospitati alcuni inconti della fase a gironi del trofeo maschile. Il grande sogno, seppur difficilissimo, è quello di accogliere la nazionale italiana che è stata inserita nella pool A dove affronterà Svizzera, Serbia, Germania, Belgio ed Estonia. Le altre partite le gare del torneo Europeo maschile si giocheranno ad Ancona, Bari, Bologna e Roma.

"Si tratta di un riconoscimento - ha detto l'assessore allo sport Clara Pastorelli prestigioso per Perugia che si conferma al vertice dello sport italiano ed, in particolare, della pallavolo grazie ai successi e alle prestazioni della Sir Safety Perugia. Non è un caso, infatti, che Perugia sia l’unica città italiana a schierare ben tre squadre in serie A tra settore maschile e femminile. La presenza dell’Europeo maschile in città rappresenta per il nostro territorio un’occasione imperdibile per farci conoscere ulteriormente al grande pubblico sportivo e valorizzare le innumerevoli eccellenze che Perugia e l’Umbria possono offrire". Il Comune ha confermato che effettuerà altri investimenti per rendere più internazionale e moderno il PalaBarton: "Abbiamo lavorato molto e continueremo a lavorare ancora, in particolare sul palaBarton, per farci trovare pronti per ospitare questo evento che, sono certa, richiamerà appassionati da tutta Italia e da tutta Europa con importanti benefici per il tessuto economico turistico cittadino e dell’intera regione”.