Soccorsi in azione nella mattinata di giovedì 8 dicembre. I vigili del fuoco, i tecnici del Sasu e il 118 sono intervenuti a Scheggino per recuperare un cacciatore caduto in un dirupo nel bosco. In azione anche l'elicottero Drago partito da Pescara. L'uomo è stato raggiunto, recuperato e soccorso dai medici.

