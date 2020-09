Visore notturno, silenziatore e mattatoio in garage, beccati dai Carabinieri al Trasimeno tre bracconieri

I Carabinieri forestali di Passignano sul Trasimeno hanno denunciato per caccia in periodo di divieto con mezzi non consentiti, alterazione d’arma da fuoco idonea ad aumentarne l’offensività e detenzione abusiva di armi a tre bracconieri alla vigilia della prima giornata di preapertura della caccia.

I militari hanno svolto un servizio specifico in prossimità del Parco Regionale, dove vi è abbondante presenza di fauna selvatica, individuando e controllndo un’autovettura con a bordo tre persone.

I Carabinieri forestali hanno notato che uno di loro aveva un visore termico e hanno approfondito il controllo e perquisito persone e mezzo. Sono stati trovati e sequestrati una carabina con ottica di precisione e silenziatore, numerosi proiettili, una torcia ad alta potenza con attacco applicabile all’arma, un coltello sporco di sangue nonché attrezzature varie per il trasporto di animali uccisi.

Sono così scattate anche le perquisizioni domiciliari con rinvenimento e sequestrodi numerose munizioni non regolarmente detenute. In una delle abitazioni vi erano dei locali adibiti appositamente alla macellazione e lavorazione dei capi abbattuti.

Sequestrata ai fini della confisca anche l’autovettura utilizzata per l’attività di bracconaggio.

A livello amministrativo sono state ritirate tutte le armi in loro possesso e le Licenze di porto d’arma, per i successivi provvedimenti di competenza della Questura e Prefettura di Perugia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I soggetti denunciati, operavano lungo la viabilità principale in prossimità di abitazioni e luoghi con la presenza dell'uomo, utilizzando armi provviste di silenziatore. Rischiano fino a tre anni di reclusione oltre a ingenti multe e ammende.

Gallery