Tanti malori per l'alcol e qualche lieve infortunio per i botti: la situazione al Pronto soccorso in Umbria

Ordinanza anti botti e maggiore attenzione hanno portato ad un bilancio positivo per quanto riguarda i festeggiamenti nella notte di San Silvestro.

Per quanto riguarda il numero di accessi ai Pronto soccorso connessi ai festeggiamenti della notte del 31 dicembre ne sono stati registrati quattro all’ospedale di Città di Castello, tre ad Assisi, due a Pantalla e nessuno a Branca e Castiglione del Lago.

Non c’è stato alcun caso grave. I pazienti sono stati subito dimessi o tenuti sotto osservazione per qualche ora prima di essere rimandati a casa.

Un Capodanno sostanzialmente tranquillo a Foligno al Pronto soccorso al lavoro con un afflusso moderato di pazienti, una ventina, dopo le 24.

Nella notte di Capodanno si registrano due feriti, una ustione lieve, una aggressione.

Da segnalare la gestione ottimale di un'emergenza medica che ha riguardato un ragazzo che ha richiesto, dopo stabilizzazione e trattamento in urgenza, il trasferimento presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia.

Perugia nella notte di San Silvestro non si sono registrati accessi in Pronto soccorso per ferite da petardi o fuochi pirotecnici.

Nessuna segnalazione di rilievo, nella notte di Capodanno, nei Pronto soccorso del "Santa Maria della Stella" di Orvieto e del "San Matteo degli Infermi" di Spoleto.