Maltrattamenti nel centro per disabili, in tre degli accusati davanti al giudice: chi tace e chi se la prende con gli ospiti problematici

I tre operatori del centro diurno Forabosco, ai domiciliari per le presunte violenze a danno degli ospiti disabili, sono comparsi davanti al giudice per le indagini preliminari Margherita Amodeo per l’interrogatorio di garanzia e, con i rispettivi avvocati, hanno scelto diversi strategie difensive.

Uno degli indagati, difeso dagli avvocati Gabriele Brindisi e Michele Morena, si è avvalso della facoltà di non rispondere e gli avvocati si sono riservati la valutazione di presentare un’istanza per la revoca o la sostituzione della misura cautelare ed eventuale ricorso al Riesame. L’indagato non si è dimesso e nei suoi confronti è stato avviato un procedimento disciplinare da parte del datore di lavoro.

Si è, invece, dimesso dalla sua posizione l’indagato che difeso dall’avvocato Giuseppe Berellini ha ammesso davanti al giudice di aver dovuto, a volte, utilizzare tecniche di contenimento, visto che spesso era tornato dal lavoro con lividi e graffi dovuti alle intemperanze degli ospiti. Il difensore ha precisato che il suo assistito non è accusato degli episodi più gravi e ha avanzato la richiesta di revoca della misura cautelare.

Il terzo educatore indagato, difeso dall’avvocato Luca Gentili, ha risposto alle domande del magistrato, dicendo che il lavoro in certe strutture è faticoso, spesso con situazioni al limite. Al giudice è stata fatta richiesta di poter uscire di casa, in quanto vive da solo, per le necessità alimentari o per andare dal medico. L’indagato in questione non si è dimesso, ma ha chiesto di essere spostato di settore nell’ambito del lavoro.