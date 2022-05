Bimbo in arresto cardio-circolatorio, indagata per maltrattamenti la madre

E' indagato per maltrattamenti e lesioni aggravate la mamma del bambino di un anno che domenica 15 maggio è arrivato all'ospedale di Perugia in arresto cardiocitcolatorio. Il piccolo, da oltre una settimana, lotta tra la vita e la morte al Meyer di Firenze, dove era stato trasferito lunedì scorso. Oggi, su disposizione della Procura, saranno avviati accertamenti medico-legali urgenti e irripetibili sul bambino. Incaricato per gli uffici di via Fiorenzo di Lorenzo, il professor Mauro Bacci.

Da chiarire la natura della frattura alla testa e della tumefazione alla fronte, riscontrate dai medici del Santa Maria della Misericordia, dopo aver rianimato il bambino. Che, secondo il racconto della madre, aveva perso conoscenza dopo aver rischiato di rimanere soffocato da un biscotto. Una ricostruzione che convicerebbe la Procura fino a un certo punto, tanto che era stata subito aperta un'inchiesta, inizialmente contro ignoti, poi con il nome della donna, anche per consentire che gli accertamenti avvengano in contraddittorio nel rispetto del diritto di difesa.