"Mi ha molestato", bidello a processo per violenza a scuola su una ragazzina. Lui si difende: "Tutto falso"

I fatti risalgono a undici anni fa. Il collaboratore scolastico, in servizio in una scuola del Perugino, secondo la ricostruzione dell'accusa, avrebbe costretto una alunna, all'epoca di 11 anni, a seguirla in un angolo dell'edificio scolastico, lontano da occhi indiscreti e qui, sempre secondo l'accusa, le avrebbe usato violenza. Per questo il bidello è sotto processo, ora davanti al II collegio del Tribunale di Perugia.

Dopo un rinnovamento della corte, l'imputato è tornato nuovamente in aula per difendersi. Ai giudici, nell'ultima udienza, ha negato quanto gli viene contestato, sostenendo che il racconto della giovane non corrisponde alla verità. Nessuna violenza secondo la versione dell'imputato, difeso dall'avvocato Eugenio Zaganelli. La presunta vittima si è costituita parte civile, tramite i suoi genitori, con l'avvocato Marco Piazzai. Dopo aver sentito il collaboratore scolastico e altri sei testimoni, l'udienza è stata rinviata al 18 ottobre per la discussione.