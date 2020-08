Bimbo non respira, Polstrada scorta l'auto dei genitori nel traffico fino all'appuntamento con l'ambulanza

Il bimbo non respira, la Polizia stradale scorta l'auto dei genitori nel traffico fino all'appuntamento con l'ambulanza.

Gli agenti, dei Distaccamento di Todi comandati dal vice ispettore Valter Gramaccia, erano impegnati nei servizi di controllo per l'esodo di Ferragosto, quando lungo la E45, a Torgiano, nei pressi di un’area di servizio, un’auto si ferma e chiede il loro aiuto. Alla guida il papà di un bimbo di 4 anni che non respira, in braccio alla madre che piangeva disperata.

I poliziotti allertano l'ospedale di Perugia e richiedono un'ambulanza, ma vista la gravità della situazione decidono di scortare, nel traffico, l'auto dei genitori fino all'incontro con il 118. Che avviene a San Vetturino, a pochi chilometri dall'ospedale.

Grazie alla gestione interattiva della Sala Operativa della Polizia Stradale e della Sala Operativa del 118 si riusciva a coordinare i 4 mezzi e consentire il soccorso sanitario.

L'ambulanza e il personale medico-sanitario prendevano in carico il bambino e procedevano, sul posto, con le prime cure, per poi trasportarlo in ospedale, dove il bimbo veniva dichiarato fuori pericolo.

L'abbraccio che gli agenti della Polizia stradale hanno ricevuto dai genitori del bimbo è la più grande ricompensa ricevuta.