Imbraccia il fucile, esce sul balcone e spara: "Così spavento i ladri"

Esce sul balcone armato di fucile e spara. Un vicino chiama i carabinieri: anziano denunciato. È successo a Bettona. L'uomo, che deteneva regolarmente alcuni fucili da caccia, secondo la ricostruzione dei militari ha raccontato che "ogni tanto esplodeva dei colpi in aria per spaventare i ladri o per colpire gli uccelli che si mettevano sugli alberi di fronte alla sua abitazione".

L'anziano è stato denunciato per esplosioni pericolose e omessa custodia di armi. I carabinieri hanno sequestrato i fucili, le cartucce e il porto d’armi, informando la Prefettura per le valutazioni di competenza.