Perugia, individuato e fotografato lupo in pieno giorno tra Bagnaia e Capanne

A caccia di prede nella campagna perugina, tra vignetti e campi agricoli, a pochi passi (relativamente vicino si intende) a casa e zone urbanizzate. Un lupo adulto, di buone dimensioni, intorno alle 12,10 di oggi è stato individuato e immortalato da un perugino che stava passando in auto lungo la strada che collega Capanne a Bagnaia. L'uomo si è fermato per verificare se si trattasse di un lupo o di un cane di grandi dimensioni. Le foto e le relative analisi non hanno lasciato dubbi: si trattava di un lupo solitario che stava in cerca di prede in pieno giorno.

Tutto il materiale è stato trasmesso ai Carabiniei Forestali di Perugia. "Mi trovavo in macchina quando all'altezza del Crocifisso, a 150 meti, intorno alle 12.10 quando mi sono accorto della presenza di un lupo alla mia destra. Mi sono fermato per fare delle foto che hanno confermato la presenza del predatore": ha spiegato Mirco P. La presenza di lupi nei pressi di centri abitati o periferie è determinata, a quanto sembra, del fatto che i cinghiali stanno ormai colonizzando zone urbane e aree verdi.