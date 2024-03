Fissa appuntamenti per i trattamenti dal fisioterapista e poi deruba la segretaria: 47enne ai domiciliari

Si sarebbe presentata allo studio fisioterapico sotto falso nome per farsi prescrivere dei trattamenti e sarebbe finita per intascarsi il portafoglio dell'addetta alla segreteria, per un valore di 250 euro. Per questo una 47enne di Petrignano di Assisi è stata messa agli arresti domiciliari su disposzione del gip di Perugia. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri. Alla donna i carabinieri sono arrivati sulla scorta delle testimonianze, la sospettata ha a suo carico anche diversi precedenti per episodi del tutto simili. Visto il rischio che potessero ripetersi altri furti, il giudice ha concordato con la Procura, disponendo la misura cautelare, poi eseguita dagli stessi carabinieri.