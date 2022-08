Asinella in fin di vita dopo l'aggressione di due cani, la denuncia dei proprietari

Alcantara è un'asinella di razza sarda ora in pensione, dopo essere stata per anni un'attrazione del parco della Città della Domenica. E' in pericolo di vita dopo essere stata aggredita da due cani. Due pitbull, secondo la denuncia della sua proprietaria, che sono riusciti a entrare nella stalla, nei pressi della loro abitazione, alla Rabatta, alla periferia di Perugia. L'asinella ha riportato gravi ferite in varie parti del corpo, in particolare nella parte posteriore del corpo.

La veterinaria che l'ha cuata la scorsa notte, d'urgenza, ha dichiarato la prognosi riservata per almeno trenta giorni. C'è il rischio che le parti lacerate durante l'aggressione possano andare in necrosi. Alcantara divide la stalla con un'altra asinella, dell'Amiata. di stazza maggiore. Forse proprio per questo, i cani si sarebbero indirizzati verso Alcantara, risparmiando l'altra.

Secondo quanto già denunciato ai carabinieri dai proprietari dell'animale, quella subita la scorsa notte, è la seconda aggressione nell'arco di 15 giorni.