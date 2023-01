Incidente con lesioni durante la leva, la Corte dei conti al Ministero: "Da pagare 18 anni di arretrati pensionistici"

Carabiniere ausiliare rimane ferito in un incidente durante il servizio e la Corte dei conti gli riconosce 18 anni di arretrati.

Il militare si è rivolto alla Corte dei conti, nella sua funzione di giudice delle pensioni, per richiedere il trattamento pensionistico di invalidità dopo aver prestato servizio, dal 16 marzo 1994 al 20 luglio 1995, e aver riportato lesioni e invalidità dovute a “osteocondrite astragalo piede sinistro post trauma fratturativo; esiti di trauma fratturativo 1° e 2° molare inferiore sinistro con protesi; buoni esiti di frattura acetabolo sinistro trattato chirurgicamente con mezzi di sintesi in situ, con modesto deficit funzionale, nonché la decorrenza dal congedo in quanto il trattamento si rende dovuto dal congedo e l’obbligo di corresponsione dell’indennità integrativa speciale in misura integrale e separata”.

L’amministrazione previdenziale si è costituita opponendosi alla richiesta e contestando eventuali aggravamenti della situazione, opponendosi a “che possa essere liquidata l’indennità integrativa speciale in misura separata ed eccepito, in via subordinata, la prescrizione dei maggiori ratei maturati in precedenza”.

Per i giudici contabili il ricorso è solo parzialmente fondato, riconoscendo comunque il diritto “al trattamento pensionistico privilegiato spettante ad un militare in ragione di un evento traumatico accaduto durante il servizio di leva”.

Per la Corte dei conti i referti medici, le consulenze e i certificati riportano un quadro clinico delle infermità ben preciso e che “sono meritevoli nel complesso di ascrizione alla settima categoria di pensione”, mentre non depongono per “l’emersione di un fattore degenerativo”.

Da qui la decisione di concedere la pensione di settima categoria dal 1° ottobre 2004, con l’obbligo del Ministero della Difesa di corrispondere gli arretrati a partire da tale data.