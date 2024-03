Rubano cibo e bevande al supermercato, ma nel piazzale c'è la Polizia locale: arrestati

Gli agenti della Polizia locale di Perugia hanno arrestato due persone, conosciute per le loro problematiche di tossicodipendenza e note in quanto già gravati da precedenti penali specifici e segnalazioni di polizia per reati analoghi, dopo un furto.

I due sono stati notati mentre salivano su un autobus della linea urbana e gli agenti hano seguito il mezzo sino alla fermata posta in prossimità del supermercato Lidl di via Mentana ove, una volta scesi dal mezzo pubblico, i due sono entrati, con uno zaino sulle spalle.

Dopo poco tempo, i due sono usciti dal negozio e immediatamente bloccati e sottoposti a controllo che consentiva di rinvenire merce rubata per un importo complessivo di novanta euro.

La refurtiva è stata riconsegnata al responsabile del punto vendita; nel contempo accertamenti effettuati attraverso l’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza posizionate all’interno del supermercato consentivano di documentare la dinamica del fatto.

Il giudice del Tribunale di Perugia ha disposto l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con cadenza quotidiana.