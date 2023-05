Spacciatore col visto da turista in manette

Pusher col visto turistico in manette. I carabinieri di Perugia hanno arrestato un cittadino albanese incensurato di 27 anni, domiciliato a Perugia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo è stato catturato a Piegaro subito dopo una vendita a un 51enne italiano. Nell'auto del 27enne è stata trovata della cocaina già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e 640 euro in contanti.

L'uomo, in Italia con visto turistico, è stato arrestato. L’assuntore è stato segnalato alla Prefettura.