Anziana cade dalla sedia a rotelle, batte la testa e muore: sotto processo la nuora

Assisteva l’anziana suocera malata ed era stata indagata per omicidio colposo, dopo che la donna era deceduta a gennaio del 2021 per una caduta dalla sedia a rotelle a causa di una crisi epilettica.

La nuora, nonché badante, era stata portata in giudizio dalla Procura di Perugia ritenendo che avesse agito con “colpa” e con “negligenza” nel muovere l’anziana “tra un piano e l’altro dell’abitazione”. Proprio durante uno di questi spostamenti, infatti, non avrebbe “assicurato la donna alla sedia a rotelle per disabili su cui era seduta”, omettendo di “ancorare quest’ultima al montascale a cingoli elettrico mediante la cintura in dotazione”. Un comportamento che non avrebbe impedito la caduta “dalla sedia a rotelle” e che l’anziana “rovinasse sulla rampa di scale, urtando contro il pavimento”.

La donna, difesa dall’avvocato Pietro Gigliotti, è stata assolta perché il fatto non costituisce reato, in quanto il giudice per l’udienza preliminare non ha ravvisato mancanze nel comportamento della nuora “nell’assistenza della anziana suocera”.