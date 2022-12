Allerta meteo, attesi rovesci e temporali sull'Umbria: previsti 26mm di pioggia nelle prossime ore

Pioggia in intensificazione nel corso della giornata di oggi. I siti di meteorologia concordano sull’evoluzione del tempo su Perugia e provincia per oggi: rovesci di pioggia dalle 11 alle 16, con lieve attenuazione nel tardo pomeriggio e in serata.

Secondo 3B Meteo a Perugia avremo oggi una giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. Sono previsti 26mm di pioggia nelle prossime ore.

Per gli specialisti di Perugia Meteo avremo una giornata molto nuvolosa su tutta la regione con precipitazioni localmente temporalesche che potrebbero risultare anche abbondanti. Tendenza ad attenuazione parziale dei fenomeni in serata.

Per domenica a Perugia prevista una giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto 1mm di pioggia.

Il centro funzionale della Protezione civile dell’Umbria sta monitorando la situazione dopo aver emesso un’allerta arancione per la criticità idraulica e allerta gialla per le criticità temporali.

Sulla base di questa allerta, che rimane valida fino alla mezzanotte di domenica 11 dicembre, i prefetti di Perugia e Terni hanno chiuso le scuole, per la giornata di oggi, in tutte e due le rispettive province.

Sulla base delle previsioni del centro di Protezione civile, che per la serata di domenica danno nuvolosità irregolare associata a precipitazioni sparse e quota neve in calo fino a 600-800 metri in serata, le istituzioni sono pronte a replicare ordinanza di chiusura e di allerta.