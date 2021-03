Ubriaco invade la corsia opposta e centra un'auto: automobilista denunciato dai Carabinieri

Un uomo di 49 anni, di Città di Castello, è stato denunciato dai Carabinieri del Radiomobile a seguito di un incidente stradale provocato dall'uomo in stato di ebbrezza alcolica.

Secondo la ricostruzione fornita dai militari, l'uomo dopo aver consumato bevande alcoliche in un bar, si è messo alla guida della propria autovettura, ma arrivato ad un incrocio in località Cornetto, ha invaso la corsia opposta di marcia, andando a centrare una vettura che sopraggiungeva.

È stato proprio il conducente di questo veicolo, rimasto lievemente ferito, a segnalare ai Carabinieri il sinistro stradale.

I militari, una volta giunti sul posto, hanno notato il 49enne in precario equilibrio e con evidenti sintomi da abuso di bevande alcoliche. Trattandosi di soggetto conosciuto per analoghi comportamenti, è stata sottoposto all'alcoltest ed è risultato avere un tasso di alcol nel sangue di oltre 3 volte il massimo consentito dalla legge.

Immediata la denuncia e il ritiro della patente.