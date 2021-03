Agenzia del Farmaco, blocco della somministrazione del vaccino AstraZeneca: "a scopo precauzionale"

In via del tutto precauzionale e temporanea l'Aifa, l'agenzia italiana del farmaco, ha deciso di sospendere utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid19 in Umbria come su tutto il territorio nazionale. Una decisione presa in attesa pronunciamenti dell'EMA - l'agenzia europea - e dopo anche che altri Paesi, in testa la Germania, ha adottato provvedimenti identici a quelli italiani. La procura di Biella ha aperto una inchiesta sul decesso del professore di clarinetto Sandro Tognatti morto nella sua abitazione di Cossato - tutto da verificare se correlato con la somministrazione del vaccino - alcune ore dopo la vaccinazione. La task-force regionale dell'Umbria da ore si sta interrogando su come ora muoversi sulla vaccinazione: con quali scorte e come fare con le prenotazioni già in essere. In attesa degli studi ufficiali e del pronunciamento dell'Ema si rischia un forte rallentamento della campagna anche in Umbria.