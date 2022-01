Accordo Figliuolo-Pfizer, arrivano le pillole anti-Covid: a febbraio prima tranche alle Regioni

Accordo tra il generale Francesco Paolo Figliuolo e Pfizer, che hanno chiuso un contratto per la fornitura del farmaco antivirale Paxlovid usato per trattare pazienti positivi al Covid la cui "immissione in commercio subordinata a condizioni" è stata ieri raccomandata dall'Agenzia europea del farmaco (Ema).

PAXLOVID, IL VIA LIBERA DELL'EMA

Ad annunciarlo è la stessa struttura commissariale guidata dal generale, che "nella giornata di ieri (giovedì 27 gennaio, ndr) d’intesa con il Ministero della Salute ha finalizzato con la casa farmaceutica Pfizer un contratto per la fornitura di 600 mila trattamenti completi dell’antivirale Paxlovid nel corso del 2022. E le prime pillole sono in arrivo: "La distribuzione della prima tranche del farmaco, pari a 11.200 trattamenti, avverrà nella prima settimana di febbraio e sarà distribuita alle Regioni secondo le indicazioni del Ministero della Salute e dell’Aifa. Gli ulteriori trattamenti previsti dal contratto affluiranno successivamente".

