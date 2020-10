Lascia il figlio di due anni solo in casa per fare la spesa, denunciato per abbandono di minore

Un uomo di 42 anni, di orinigi senagalesi, è stato denunciato per abbandono di minore, avedno lasciato il figlio di due anni da solo in casa per andare a fare la spesa.

Le Volanti della Questura di Perugia erano state allertate da una signora che richiedeva un intervento per la presenza sulle scale del condominio, di un bambino molto piccolo, di circa due anni, il quale girovagava, scalzo e in lacrime.

All’arrivo della Volante la donna diceva di essere stata attirata dal pianto del bimbo e non sapendo di chi fosse figlio e in quale appartamento vivesse, aveva chiamato la Polizia.

Mentre gli agenti ascoltavano la donna e si preoccupavano di calmare il bimbo, vedevano arrivare arrivare un uomo, poi identificato come un cittadino senegalese di 42 anni, il quale si presentava come il papà del bambino.

Agli agenti riferiva di aver approfittato del sonno del figlio per andare a fare un po’ di spesa, visto che la moglie era fuori città e non sapeva quando sarebbe rientrata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’uomo, risultato con numerosi precedenti di polizia, è stato per il reato di abbandono di minore.