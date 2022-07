Droga in Umbria, sequestri aumentati del 400%

Sono aumentati quasi del 400% i sequestri di droga compiuti in Umbria nel 2021. Per un totale che supera i 900 chili. Soprattutto marijuana per circa 800 chili, ma anche 15 chili di eroina. Questo a fronte di un minor numero di operazioni compiute nel 2021, 260, ovvero il 18% circa in meno del 2020

Sono i dati che emergono dall'ultima relazione della direzione centrale antidroga del Viminale