Città di Castello: E45 in tilt per tre ore a causa di un camion in panne

Code chilometriche e qualche disagio. Per tre ore il traffico in tilt per un camion in panne lungo la E45 fra le uscite di Città di Castello Nord e Città di Castello sud direzione Cesena. Il mezzo pesante, diretto verso nord, si era bloccato nella corsia a doppio senso si marcia, proprio nelle vicinanze della galleria.

L'allarme è scattato intorno alle 5,30 di questa mattina (venerdì 8 luglio). Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento tifernate insieme agli agenti della polizia stradale, che hanno fatto da spola per far passare le auto in coda. Intorno alle 8,30 il tir è stato finalmente rimosso dalla sede stradale e così il traffico è tornato normale.