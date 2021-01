Ristrutturare casa, ecco le idee per non spendere una fortuna

Dare un nuovo look alla propria casa con degli inteerventi di ristrutturazione è il sogno di molti. Quando poi però si pensa ai conti da far quadrare, il sogno spesso si infrange e si rinuncia a mettere mando alle modifiche sognate.

Infatti molti temono che partendo da un preventivo di spesa, si finisca poi con dei fuori programma capaci di sforare il budget disponibile.

Ma esiste un modo per ritrutturare casa scegliendo materiali duraturi e di qualità, senza spendere una fortuna?

La risposta è sì, e noi vogliamo indicarvi alcuni piccoli accorgimenti con cui poter realizzare i vostri obiettivi e dare una rinnovata alla vostra abitazione, senza investire un capitale.

Stabilire un budget

La cosa fondamentale prima di iniziare i lavori è quella di stabilire il budget disponibile per realizzare un progetto che vi rientri, così da evitare imprevisti e trovarsi a metà lavoro senza soldi.

In ogni caso, avere un tetto massimo di spesa lascia la possibilità di pianificare anche dei soldi extra da investire nel caso in cui ci siano degli imprevisti.

Interventi mirati

Se la cifra che avete a disposizione è limitata, dovete fare delle scelte e realizzare solo interventi mirati e necessari. Quindi bisogna mettere da parte velleità troppo assurede.

Se si analizza bene il tipo di intervento che sembra indispensabile, molte volte ci si accorge che basta cambiare colore alle pareti o disporre diversamente i mobili per dare alla camera tutto un altro aspetto, senza aver investito molti soldi.

Rinnovare i rivestimenti

Quando si mette mano alle ristrutturazioni, il cambio di pavimenti e rivestimenti murali rientra tra le voci di spesa più corpose. Cambiarli totalmente è infatti molto dispendioso, ma ultimamente si sono fatte spazio alternative economiche che permettono di rinnovare senza sostituire.

Sempre più spesso si utilizzano piastrelle adesive resistenti e idrorepellenti, perfette per dare un nuovo look al bagno o alla cucina. La gamma di colori, motivi decorativi e finiture è davvero ampia e rispecchia ogni stile e gusto.

Se poi volete modificare gli spazi della vostra abitazione, il cartongesso o i controsoffitti sono materiali facili da utilizzare per dare una rinnovata a una stanza con un investimento piccolo.

Riciclare gli arredi

Per chi ama il design è importante seguire le ultime tendenze, ma ciò non signifca per forza buttare i vecchi mobili e comprarne di nuovi: basta solo un po’ di fantasia e i vecchi tavoli o armadi avreanno un look completamente nuovo e fashion.

La soluzione più immediata e facile da realizzare è senza dubbio il cambio di colore: è sufficiente infatti ridipingere le ante degli armadi, le sedie, le cassettiere o le porte e gli elementi d’arredo e tutto prenderà un aspetto nuovo e diverso.

Altra soluzione è quella di cambiare le maniglie delle porte, ma anche le gambe dei divani o dei tavolini, un modo intelligente per dare un nuovo look ad un mobile datato.

Cambiare il colore delle pareti

Contrasti e giochi di colore sono il segreto per avere delle pareti nuove spendendo poco. Se si tratta di una stanza piccola, meglio allora puntare su tinte chiare; se invece vercate un effetto d’impatto, allora optate sulla carta da parati a fondo unico o con motivi, facendo attenzione ad abbinarla con gusto.

Chiedere più preventivi

Quando avrete chiaro il vostro budget e gli interventi più urgenti, dovete rivolgervi ad esperti del settore. L’offerta è molto ampia e potete chiedere più preventivi per farvi un’idea e scegliere il più conveniente in base alle vostre esigenze.

Utilizzare i bonus

Ristrutturare casa spendono poco è possibile puntando sugli incentivi statali. Dal bonus ristrutturazioni a quello dei mobili le detrazioni arrivano fino al 50% e aiutano a cambiare l’aspetto della casa o ottenere riqualificazioni energetiche con un netto risparmio.

