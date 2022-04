Bentornata primavera! Idee per arredare al meglio il terrazzo e passare ore felici all'aria aperta

Torna la bella stagione e con essa i bei momenti da trascorrere all'aperto. E' duqne ora di tornare a godere l’esterno della casa. Se primavera significa rinascita, anche l’outdoor deve ritornare a vivere dopo il lungo letargo invernale.

Sfruttare al meglio il nostro spazio esterno significa anche scegliere gli arredi giusti e disporli nella maniera migliore in base a quanto spazio abbiamo. Se pensate sia giunto il momento di dare un aspetto nuovo al terrazzo, senza grandi interventi e soprattutto senza spendere grandi cifre, ecco qualche idea per un ambiente pratico, elegante e soprattutto trendy.

La pulizia prima di tutto

Durante l'inverno solitamente si tende a dimentica l’esterno perché con il freddo si è meno inclini a passare giornate all’aperto, ma in primavera è indispensabile procedere alle pulizie non solo all’interno di casa, ma anche nello spazio esterno. La prima operazione da fare è quella di rimuovere le foglie secche e la polvere da pavimenti e muri. Una volta tolto il grosso, basterà lavare con acqua e sapone e in poco tempo il terrazzo tornerà a sembrare uno spazio accogliente.

Arredare con i tavolini

Se abbiamo a nostra disposizione un terrazzo, oltre al nostra angolo verde, possiamo anche goderci momenti di relax come la colazione, il pranzo o anche sistemare la postazione di lavoro. Tra gli arredi immancabili ci sono i tavolini. Per chi ha poco spazio la soluzione pratica è scegliere quelli pieghevoli. Spesso dotati di sedie, si aprono all’occorrenza e una volta terminato l’utilizzo possono essere chiusi e riposti in ogni angolo della casa.

Se anche i tavoli pieghevoli sono troppo ingombranti rispetto allo spazio a disposizione, possiamo scegliere il tavolino a sospensione: ce ne sono dai modelli in ferro battuto a quelli in legno basterà semplicemente scegliere quello che si avvicina di più al nostro stile preferito. Se lo spazio in terrazzo non manca e si vuole dare carattere all’esterno, potremo ricreare una zona pranzo con tavoli e sedie sui colori pastello.

Divani e amache per ricreare un salottino all’aperto

Il nostro spazio esterno deve essere accogilente e pronto a ricevere gli amici, quindi se si ha abbastanza superficie si può allestire un piccolo salottino all’aperto utilizzando divanetti da esterno realizzati in resina o rattan per resistere efficacemente alle intemperie. Se si è appassionati di fai da te e si desidera una soluzione economica, è possibile ricorrere ai divanetti in pellet, da completare con cuscini grandi e colorati.

Divani da esterno, gli arredi pratici ed eleganti per ogni giardino

Anche se il terrazzo è piccolo, non significa che dobbiamo rinunciare ad un angolo relax: possiamo infatti optare per le panche contenitore da esterno: oltre ad avere un divanetto, si avrà uno spazio extra per conservare gli attrezzi, i plaid o i cuscini. Per una soluzione a basso budget, il pouf da esterno o le sedie sospese sono originali e chic e grazie all’imbottitura diventano estremamente comodi così da rilassarsi meravigliosamente.

Poltrone sospese per rilassarsi senza tralasciare lo stile

Infine se ci si vuole sentire come in riva al mare, pur rimanendo in città, la sedia a sdraio con i suoi tessuti super colorati darà un tocco in più all’esterno.

Per illuminare le serate sul terrazzo

Illuminare un ambiente esterno può sembrare semplice, in realtà bisogna saper scegliere le luci giuste in grado di rendere unico l’esterno. La scelta più semplice è quella di utilizzare catene di luci, le più classiche sono quelle con lampadine calde o fredde, ma se si vuole dare un aspetto trendy basta scegliere quelle colorate.

Se invece, si è alla ricerca di una soluzione raffinata ed elegante si può optare per le lanterne. Disponibili in differenti forme e dimensioni, daranno un aspetto un po’ retrò ma di sicuro fascino.

I fiori per colorare il terrazzo

Fiori e piante sono il simbolo della primavera e non possono mancare sul terrazzo: posizionati nel modo giusto possono dare un aspetto elegante all’esterno e diventare dei veri e propri elementi d’arredo.

Se il terrazzo è piccolo, le fioriere ci consentono di avere tutte le piante che vogliamo, occupando poco spazio perché possono essere appese a parete e impreziosite con una soluzione d’impatto. In questo caso le alternative sono tante: dalla disposizione classica a quella a scaletta, per dare movimento all’esterno e farne il punto focale del terrazzo.

Le fioriere da terra invece sono indicate se si hanno terrazzi grandi e ci si dedica spesso al giardinaggio.

