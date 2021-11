Bucato che non si asciuga mai? E' il momento di scegliere un'asciugatrice

L'autunno è ormai nel pieno, con il suo tipico meteo variabile ma costantemente umido e in molti casi piovoso. Come ogni anno, ritorna puntuale il problema della biancheria che non si asciuga, alla quale bisogna forzatamente trovare un posto in casa non troppo in vista. Posto che comunque contribuirà ad aumentare l'umidità in casa, concorrendo alla formazione di muffa... Così proprio non va! Forse, allora, è arrivato il momento di dotarsi di una asciugatrice.

Questa macchina "meravigliosa" vi permette infatti di avere vestiti sempre asciutti e pronti all’uso in poco tempo, con il bucato pronto all’uso, eliminando l’ingombro dello stendibiancheria e il pericolo dell’umidità tra le mura domestiche.

Prima di comprarla bisogna però individuare il modello adatto alle proprie esigenze e soprattutto scoprire i vantaggi e gli svantaggi di questo elettrodomestico.

Perché acquistare un’asciugatrice

L’asciugatrice è un elettrodomestico diffuso in molte case, ma nonostante questo ci sono ancora molti dubbi sulla sua utilità. Consideriamo allora tutti i vantaggi e gli svantaggi che comporta.

Vantaggi

Tempi di asciugatura ridotti: sia che li mettiamo all’esterno, che all’interno casa, asciugare i vestiti in inverno non è un'operazione semplice. Nel primo caso, l’inquinamento può rimanere sui tessuti e provocare delle reazioni allergiche, oltre che per asciugarsi i panni possono impiegare anche una settimama. Nello stesso tempo, decidere di far asciugare il bucato all’interno aumenta il livello di umidità, aiutando la proliferazione di germi e batteri. Con l'asciugatrice invece, il processo di asciugatura avviene in pochi minuti, i capi sono sicuri sulla pelle e non c’è alcun rischio di creare umidità in casa.

Più tempo libero: stendere e recuperare il bucato è un’operazione lunga, noiosa e che porta via molto tempo. Con l’asciugatrice queste operazioni sono solo un ricordo, l’ideale per chi ha poco tempo a disposizione. Inoltre, l’apparecchio restituisce capi con poche pieghe e molti apparecchi hanno programmi appositamente pensati per restituire capi che non devono essere stirati.

Protegge i capi: tra i luoghi comuni c’è la convinzione che l’asciugatrice rovini i capi delicati. In realtà i modelli di ultima generazione hanno programmi appositi studiati per trattare questi tessuti mantenendoli morbidi.

Svantaggi

Consumo energetico: asciugare il bucato sullo stendi biancheria ha un costo energetico pari a zero, lo stesso non avviene quando usiamo l’asciugatrice! In realtà scegliendo un apparecchio appartenente alla classe energetica A+ o superiore e utilizzandola in modo consapevole i costi saranno ridotti

Manutenzione: come ogni apparecchio elettrico, anche l’asciugatrice ha bisogno di controlli periodici, soprattutto per quanto riguarda i filtri. Questi bloccano tutte le particelle di fibre dei tessuti che, se si accumulano, possono portare ad un mal funzionamento dell’apparecchio. La pulizia dei filtri deve essere frequente e rispettare quanto riportato sul libretto delle istruzioni.

Come scegliere l’asciugatrice

Una volta scoperti i vantaggi e gli svantaggi dell’asciugatrice bisogna considerare quali sono i modelli in commercio e le caratteristiche per fare un acquisto consapevole in grado di rispecchiare le nostre esigenze.

Tipologie

Il funzionam,ento di base di tutte le asciugatrici è uguale, ovvero i panni vengono asciugati attraverso il riscaldamento dell’aria che viene emessa nel cestello, ma ciò che varia è il sistema con cui avviene:

Asciugatrici a pompa di calore: la tecnologia moderna si basa su un circuito a compressione che riscalda l’aria e la immette nel cestello. Il punto di forza di questo modello è un consumo molto basso e appartiene quasi sempre alla classe energetica A

e appartiene quasi sempre alla classe energetica A Asciugatrici a condensazione: il modello si basa su un condensatore interno che condensa il vapore derivante dall’acqua dei capi bagnati che poi viene raccolto sempre sotto forma di acqua all’interno di un serbatoio. Il vantaggio dell’apparecchio è quello di poter collegare l’asciugatrice semplicemente alla corrente elettrica e non ci deve essere necessariamente un collegamento per l’acqua.

Efficienza energetica e carico

L'aspetto più importante quando si sceglie un’asciugatrice è valutare la classe energetica a cui appartiene per ridurre i costi in bolletta.

Il sistema di classificazione europeo degli elettrodomestici in base al loro consumo medio annuo si basa su 10 classi: si va dalla A+++ che rappresenta la massima efficienza energetica, fino alla G con un basso livello di efficienza energetica: più la classe è alta, più i consumi sono ridotti. L’etichetta relativa alla classe energetica è importante anche perché su di essa è riportato il tempo massimo del ciclo di asciugatura, il grado di rumorosità che si calcola in decibel, e la classe di condensazione quando si tratta di asciugatrici a condensatore.

Oltre al sistema energetico, anche la durata del ciclo di asciugatura è importante nel momento in cui si sceglie l’apparecchio. I modelli più recenti hanno al loro interno cestelli con sensori di umidità capaci di misurare quella residua dei capi e stabilire il tempo del ciclo di asciugatura.

Oltre a questi due fattori bisogna fare attenzione anche al carico, ad esempio un modello da 5-6 kg è indicato per il bucato di due persone, mentre quelle che vanno da 7 a 8 kg vanno bene per quattro persone.

Aspetti importanti

Individuate le caratteristiche fondamentali di un’asciugatrice, bisogna valutare gli aspetti e le funzioni aggiuntive (capaci di incidere anche sul prezzo) come:

Sensori di controllo: le asciugatrici con sensori di umidità sono in grado di valutare la quantità di umidità rimasta negli indumenti, a cui si aggiungono anche sensori di temperatura in grado di controllare il calore nel cestello. Così si possono gestire capi delicati e programmi anti-allergie per persone con pelle sensibile.

Avviso di fine ciclo: lasciare i capi per molto tempo all’interno dell’asciugatrice può portare alla formazione di pieghe e grinze. Per questo è bene scegliere un modello che emetta un segnale acustico una volta terminato il ciclo di asciugatura

Funzione anti piega: questa funzione permette di eliminare le pieghe dai capi perché il cestello ruota delicatamente muovendo i vestiti ad intervalli regolari per evitare la formazione delle pieghe

Silenziosità: ridurre i livelli di rumorosità è importante quando in casa ci sono bambini piccoli, per questo si deve scegliere un modello antivibrazioni che riduce al minimo i livelli di rumorosità con un massimo di 60 dB

Programmi per tessuti delicati: per prevenire il respingimento e il danneggiamento dei capi è bene acquistare modelli con programmi per tessuti delicati così che i capi in seta o lana saranno preservati

Modalità di sanificazione: i modelli dotati di questa funzione sono indicati per quelle persone che soffrono di allergie, hanno la pelle delicata o quando si parla di igienizzare vestiti per neonati: con il ciclo di asciugatura ad alte temperature si eliminano acari e batteri

Funzione rinfrescante: questo programma consente di rinfrescare rapidamente i vestiti che sono stati conservati nell’armadio a lungo

Partenza ritardata e controllo da remoto: se non siamo in casa per azionare l’asciugatrice, alcuni modelli hanno un timer che permette di avviare l’asciugatrice a distanza di diverse ore e controllarla da remoto.

Dove posizionare l’asciugatrice

Ora che abbiamo visto quali sono le caratteristiche per scegliere un’asciugatrice funzionale alle nostre esigenze, è importante capire dove posizionarla in casa. Molti modelli hanno le stesse dimensioni della lavatrice e per risparmiare spazio si può scegliere la versione impilabile da posizionare sopra la lavatrice.

Se non abbiamo spazio, possiamo scegliere la lavasciuga e in un solo elettrodomestico avremo le funzioni di due apparecchi. In entrambi i casi possiamo scegliere di inserire l'apparecchio all’interno di un mobile così da non renderlo visibile e da posizionarlo anche all’esterno, su un balcone.



