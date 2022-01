Bagno e cucina dal gusto retrò, ecco il grande ritorno delle piastrelle diamantate

Sono presenti negli ambienti più importanti della casa: cucina e bagno. Qui garantiscono l'igiene, resistono alle macchie e sono facili da pulire: sotiamo parlando delle piastrelle. Sono realizzate in ceramica, un materiale resistente che non favorisce lo sviluppo dei batteri: anche se la loro utilità è indiscutibile, non siegnifica che dobbiamo rinunciare alla bellezza estetetica di questi rivestimenti.

Dopo essere state abbandonate per lungo tempo, negli ultimi anni stanno ritornando in voga le piastrelle diamantate, che ricordandoci un po' il bagno della nonna sono in grando di integrarsi perfettamente anche in ambienti contemporanei.

Risultano infatt tra i rivestimenti più in voga, scopriamo allora tutte le loro caratteristiche.

Le piastrelle diamantate, il tipico decoro delle case di inizio ‘900

Di forma rettangolari e generalmente bianche, in origine le piastrelle diamantate non erano utilizzate in casa, ma decoravano le pareti della metropolitana di Londra e Parigi. Solo successivamente, agli inizi del ‘900, hanno iniziato ad entrare nelle abitazioni come rivestimento per bagni e cucine.

Si chiamano così per via della superficie in rilievo con bordi smussati che danno alle piastrelle l’aspetto di un diamante. Inoltre, grazie a questa particolare forma riescono a riflettere la luce e a dare luminosità e profondità all’ambiente in cui sono inserite.

Caratteristiche e colori

Le piastrelle diamantate sono caratterizzate da una finitura lucida e dalla forma rettangolare, ma ne esistono anche modelli quadrati.

Anche se attualmente le piastrelle sono disponibili in differenti colori adatti al gusto e allo stile della casa, in origine quelle più utilizzate erano bianche o nere. Oggi negli appartamenti si possono trovare piastrelle nelle nuance pastello come il beige, il celeste o il verde. Quello che però le caratterizza è l’abbinamento con le fughe a contrasto per far risaltare al meglio il rivestimento.

Come posare le piastrelle diamantate

Queste piastrelle risultano versatili e adatte ad ogni ambiente, permettono di ottenere risultati diversi in base a come vengono posate:

Posa classica: le piastrelle vengono disposte in orizzontale ma sfalsate per ricreare l’effetto di una parete di mattoncini

Posa a piastrelle sovrapposte: vengono disposte una sopra l’altra simmetricamente

Posa a lisca di pesce: questo metodo è ideale per dare un aspetto più moderno alla parete

Come utilizzare le piastrelle diamantate in bagno

Ccon il loro rivestimento lucido, le piastrelle diamantate sono ideali all’interno del bagno perché danno luminosità e a colpo d’occhio fanno sembrare l’ambiente più grande. Per avere uno stile moderno si possono posare con il metodo classico, abbinandole a rivestimenti moderni come la cementite per avere un risultato di carattere.

Il bagno è la stanza della casa in cui è possibile sperimentare e per farlo al meglio, oltre ai rivestimenti, potete puntare anche sui colori. Accostare una parete tinteggiata con tinte come il blu o il verde ad un muro rivestito con le piastrelle diamantate bianche mette in risalto l’aspetto del rivestimento stesso, conferendo uno stile contemporaneo al bagno.

Come utilizzare le piastrelle diamantate in cucina

Utilizzate in questa stanza soprattutto come paraschizzi, possono dare più personalità all’ambiente con la posa a spina di pesce. Se invece volete un effetto retrò, scegliete la posa classica da abbinare a mobili tradizionali. Decidere di utilizzare le piastrelle total whithe, poi, è la mossa giusta per conferire all’ambiente un tono elegante e raffinato.

Se invece avete voglia di giocare con le forme allora potete scegliere sempre le piastrelle bianche, ma questa volta inserendole all’interno di una cornice realizzata con le piastrelle diamantate nere.

