Sportello psicologico in piazza del Melo: la salute mentale è parte integrante del benessere dei più giovani

Un luogo d’ascolto, una zona di confronto. Prosegue in piazza del Melo in via Pinturicchio a Perugia, presso l’Informagiovani del Comune di Perugia, lo sportello psicologico per i più giovani.

Per coloro che hanno dai 14 ai 30 anni, residenti o domiciliati nella zona sociale 2, ovvero nei Comuni di Perugia, Corciano e Torgiano, è possibile beneficiare delle consulenze psicologiche gratuite grazie alla presenza di professioniste dell’Usl Umbria 1.

Il vicesindaco Gianluca Tuteri spiega: “L’obiettivo di questa iniziativa è di continuare ad offrire ai nostri giovani un punto di ascolto e di confronto. Un luogo in cui interagire liberamente con professionisti per favorire la tempestiva presa in carico delle situazioni di disagio consentendo di intervenire su di esse. I dati della prima fase del progetto sono positivi e questo ci ha spinto a fare ancora di più estendendo il servizio ad una più ampia fascia di età compresa fino ai 30 anni”.

L’accesso allo sportello è possibile solo su appuntamento chiamando i numeri 0755774380 - 4381.

“Con soddisfazione – conclude il vicesindaco – evidenziamo che piazza del Melo sta assumendo sempre più il ruolo di piazza dei giovani, un’area rivitalizzata e valorizzata in cui, grazie al lavoro delle associazioni come Roghers staff, sarà possibile favorire l’incontro, la socialità e l’aggregazione, fare prevenzione e divertirsi anche per la presenza del Palazzo della Musica, dell’Arte e della Cultura”.

L’intervento fa parte del progetto del Comune di Perugia “Spazio Benessere Giovani - tra musica e parole”, cofinanziato dal dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e dalla Regione Umbria.