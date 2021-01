Per mantenersi tonici e concentrati arriva lo skateboarding-pilates

Avreste mai pensato di mettere insieme due discipline apparentemente diversissime come il pilates e lo skateboarding? Forse no, ma vi sbagliavate! Ecco una nuova disciplina sportiva perfetta veramente per tutte le esigenze.

Skateboarding pilates: cos'è e come funziona

Il pilates, disciplina molto utile per ottenere un miglioramento del proprio corpo e del tono muscolare, negli ultimi anni ha avuto molto successo, perché i benefici legati dalla sua pratica sono reali. Per questo e per rispondere alle diverse esigenze e ai differenti gusti degli utenti, oltre al pilates tradizionale sono nate una serie di varianti, ognuna indicata per obiettivi specifici. Nonostante alcune caratteristiche diverse, ciò che conta è che siano rispettati i principi base del metodo: concentrazione, controllo, baricentro, fluidità, precisione e respirazione.

La variante più insospettabile è senza dubbio lo "skateboarding pilates": ideale per chi a casa non ha spazio a sufficienza per l'allenamento, questa particolare e divertente forma di pilates è forse un po' complicata, ma di sicuro effetto.

I benefici dello skateboarding pilates consentono di rafforzare in modo efficiente e intenso i muscoli tonificando tutto il corpo, lavorando sulla resistenza e sull’equilibrio.

Come possiamo intuire, per praticarlo ci si allena con lo skate - la tavola a quattro ruote utilizzata per la pratica dello sport correlato (skateboard), oltre che come mezzo di trasporto personale -, ed è proprio per tale motivo che richiede una certa abilità.

Possono essere svolti diversi esercizi, dalle più classiche flessioni ai plank, dai piegamenti sulle braccia agli squat e gli affondi, ma tutto in equilibrio sulla tavola.

Svolgere questi esercizi in equilibrio costringe il nostro corpo a far lavorare tutti i muscoli del "core" (la fascia addominale e i glutei).

Ecco che all'efficacia del pilates, si unisce il necessario equilibrio richiesto dallo skateboard: a Perugia, tra l'altro, è stata di recente inaugurata un'area skate park per praticare questo sport in libertà, luogo che potrebbe rivelarsi idoneo anche che per provare il pilates-skateboarding.