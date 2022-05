Tutti pazzi per il poké: sano, personalizzabile e ideale da condividere con gli amici

La moda è ormai lanciata e questo esotico, colorato, invitante, piatto ha conquistato i gusti di tutti: è il poké, cibo tipico hawaiano basato sul riso, quindi molto sano e capace di incontrare i gusti di ogni palato. Quali sono le tendenze nel nostro Paese riguardo questa nuova tendenza?

Ami Poké, catena di pokerie nata nel 2018 a Roma e tra i primi player in Italia, pubblica una panoramica sulle abitudini di consumo, frutto di un sondaggio lanciato attraverso i suoi canali social per scoprire le preferenze degli italiani quando si parla della coloratissima bowl: vediamo quali sono gli ingredienti immancabili e più apprezzati.

Secondo i dati ricavati dal sondaggio, il piatto hawaiano piace davvero a tutti e nel 75% dei casi viene scelto perché ritenuto un pasto sano e gustoso, a cui non mancano tutti i nutrienti, viene amato anche perché si consuma in maniera facile e veloce e in quanto si presta bene sia al delivery che al take away (25%). Sono proprio queste due modalità di consumo quelle preferite, scelte rispettivamente nel 47% e dal 16% dei casi, mentre il 33% degli utenti preferisce consumare negli store.

Qual'è il momento migliore della giornata per farsi un poké? Senza dubbio il pranzo, che raccoglie il 71% delle preferenze dei poké lover, mentre la cena sta al 27% delle preferenze.

Il successo della personalizzazione e gli ingredienti preferiti

Secondo a quanto affermato dall’87% degli utenti, adecretare il successo della bowl hawaiana c'è anche la possibilità di comporla a proprio gusto, mentre appena il 13% si accontenta degli Home Poké già presenti nei menù. La maggioranza dunque preferisce creare il proprio piatto in autonomia a partire dalla dimensione della ciotola — regular nel 60% dei casi e large nel 40% — e dalla base. Circa quest'ultima a raccogliere il maggior numero di preferenze è il riso bianco (69%), seguito da riso nero (15%) e “half & half” (13%), ossia la combinazione delle due tipologie di riso.

Tonno e salmone (88% dei casi) sono tra le proteine più scelte, proteine che secondo il 64% degli utenti non possono mai mancare tra gli ingredienti della poké bowl; nettamente distaccati pollo (7%), surimi di granchio e polpo (3%) e tofu (2%). Chi ama le poké bowl non ha dubbi anche quando si parla di frutta, ingrediente immancabile per il 20% degli utenti: a prevalere, nel 75% dei casi, è l’avocado, a seguire il mango al 17% e a ananas e mela verde, entrambi al 4%. Circa i condimenti, invece, si guarda alle usanze orientali: in vetta la salsa di soia o teriyaki (69%), a seguire maionese, yogurt o philadelphia (20%), olio EVO o citronette (6%) e sriracha piccante o sweet mango (5%). Le preferenze su topping sono invece più omogenee: nel 38% dei casi la scelta prevalente è quella della frutta secca (mandorle, pistacchi, arachidi), nel 32% si predilige un ingrediente crispy come cipolla o platano e nel 30% dei casi i semi.

Per accompagnare il poké, gli italiani prediligono l’acqua (79%), seguita da soft drink e smoothies (13%); poco apprezzati invece gli alcolici, come birra, vino e cocktail, che raccolgono solo l’8% delle preferenze.

Condiviso e social: il poké si gusta meglio in compagnia

La parola prevalente nel mondo dei poké è “condivisione”: il 79% degli utenti ne fa un pasto da consumare in compagnia — chi con gli amici (48%), chi con il proprio partner (25%) e chi con i colleghi di lavoro (6%) — e quasi la metà degli intervistati l’ha scoperto proprio grazie ai social (48%) o ai consigli di amici (26%).

“Il poké è un piatto che unisce gusto, praticità e ingredienti salutari e permette di giocare con diverse combinazioni, caratteristica apprezzatissima dai consumatori, come dimostrano anche i dati che abbiamo raccolto”, spiegano i founder di Ami Pokè Alessandro De Crescenzo e Riccardo Bellini. “Il successo del poké è confermato anche dai dati di settore: nel 2020 ha dominato la classifica dei cibi più ordinati a domicilio, crescendo del 133% rispetto al 2019 e attestandosi a un valore di €86 milioni di fatturato, e ora punta ai €143 milioni entro il 2024 (Growth Capital, 2020). È un mondo in continua crescita e in continuo sviluppo”.