Tisane & bellezza, tutti i benefici delle erbe in tazza: conoscerli per sfruttarli al meglio

L'autunno è alle porte e quando pensiamo a un momento piacevole e rilassante per prendersi cura di sé, cosa c'è di meglio che una bella tisana?

Valida in ogni stagione, la tisana è un ottimo aiuto per l’organismo grazie alle proprietà benefiche e depurative delle piante di cui è costituita, ceh possono essere svariate. Inoltre la tisana è composta da acqua, e risulta fondamentale per reidratarsi, non contenendo inoltre caffeina; per questo le tisane sono ideali a qualsiasi ora, anche prima di andare a dormire, per conciliare un buon sonno.

Bere tisane è dunque un'ottima abitudine di benessere che, grazie all'utilizzo di erbe e piante specifiche, può diventare anche molto utile in supporto a diete, attività fisica e trattamenti: l'importante è assumerle con costanza (per circa tre mesi), individuare gli ingredienti con le proprietà giuste per noi e assumerle senza zucchero, dolcificandole se necessario con miele o zucchero di canna grezzo.

La preparazione di una tisana

Per preparare una tisana bisogna far bollire dell'acqua, aggiungendo un cucchiaio di miscela per ogni tazza e lasciando in ammollo dai 5 (per tisane principalmente aromatiche) ai 20 minuti (per tisane principalmente terapeutiche) in un contenitore da chiudere con un coperchio.

Una volta preparata, la tisana dev'essere consumata entro 24/48 ore e conservata in frigo.

Le ricette delle tisane di bellezza

Tisana anticellulite e snellente. Utilizza una miscela a base di fucus, ribes, spirea, vite rossa, finocchio, frangula e menta; il fucus, infatti, contribuisce ad attivare il metabolismo, mentre la vite rossa stimola il micro-circolo, aiutando il drenaggio dei liquidi in eccesso e lo smaltimento dei grassi.

Tisana detox. Questa bevanda è a base di tarassaco, bardana, cicoria, calendula, rosmarino ed anice stellato, e serve ad eliminare tossine e impurità, e permette di recuperare energie e luminosità.

Tisana contro le gambe gonfie. La miscela a base di centella, mirtillo e sorbo è l'ideale per sgonfiare e alleggerire le gambe stanche, perché agisce a livello linfatico e venoso, ed è specifica per la circolazione degli arti inferiori.

Tisana drenante. In questo caso bisogna utilizzare una miscela di equiseto, betulla , fico d'india, uva orsina, ortica e finocchio; ideale per eliminare liquidi in eccesso, sgonfiare la pancia e attenuare borse e occhiaie, questa miscela aiuta anche a drenare i liquidi a livello cellulare e a sentirsi più leggeri.

Tisana depurativa. Bere una tisana con enotera, borraggine e bardana è la scelta giusta per restituire luce alla pelle, depurare il fegato, eliminare le impurità, e, grazie alla forte presenza di vitamina E, migliorare l'elasticità della pelle e prevenire le rughe. Inoltre, puoi aggiungere un po' di camomilla e fare degli impacchi sugli occhi per eliminare borse e occhiaie.

Tisana contro il gonfiore addominale. Per avere una pancia piatta e allontanare il gonfiore, puoi provare una miscela di malva, angelica, semi di finocchio, melissa e achillea, dalla funzione antinfiammatoria e capace di aiutare la digestione, prevenire la formazione di gas addominali e contrastare le coliti da stress.

Tisana rilassante. Classicamente da assumere prima di andare a dormire, la tisana rilassante è una miscela di passiflora, melissa, tiglio, fiori d'arancio e petali di papavero, in grado di rilassare la muscolatura anche a livello addominale, riequilibrare i cicli di sonno e veglia e dare continuità al sonno.

Consigli e indicazioni

Comprare i preparati per infusi disponibili nei supermercati, indubbiamente gustosi ma privi del potere terapeutico, ottenere realmente effetti benefici dalle tisane è possibile utilizzando erbe, fiori e miscele comprati in erboristeria. In questo modo potrai ricevere consigli personalizzati da un professionista, che ti darà indicazioni dettagliate sulle quantità di acqua ed erbe da utilizzare nella tisana, sulle modalità e i tempi di preparazione, sulle dosi di assunzione e sui possibili effetti collaterali.

È inoltre importante informare l'erborista circa i risultati che si desiderano raggiungere attraverso l'assunzione della tisana, come anche sul proprio stato di salute, incluse eventuali allergie o medicinali che si stanno assumendo.

Infine, quando si acquistano erbe e miscele in erboristeria, è sempre bene accertarsi della serietà dell'operatore e della qualità dei prodotti, facendo attenzione che non siano troppo vecchi o contaminati da pesticidi e metalli pesanti.

Rischi e controindicazioni

Se è vero che la maggior parte delle tisane sono sicure per il consumo regolare, è anche vero che alcune erbe hanno effetti tossici o allergenici. Tra queste, le più note sono:

Consolida maggiore: contiene alcaloidi che possono causare danni permanenti al fegato in caso di uso costante e continuato;

Lobelia: contiene alcaloidi dall'efficacia simile alla nicotina;

Digitalis: considerata fortemente velenosa a causa dell’elevato contenuto di glucosidi, concentrati principalmente nelle foglie.

Inoltre, è bene sapere che diverse erbe medicinali sono assolutamente da evitare in caso di gravidanza, avendo proprietà abortive: di conseguenza, se consumate da una donna incinta, potrebbero causare un aborto spontaneo.

Le più comuni sono: la noce moscata, il macis, la papaya, il melone amaro, la verbena, lo zafferano e l'olmo. Esistono poi delle erbe controverse o di dubbio effetto, cui bisogna comunque fare attenzione, come l'artemisia, la ruta, la mentuccia, la carota selvatica, il blu cohosh (Caulophyllum thalictroides), il tanaceto e il ginepro.