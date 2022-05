Umbertide, via libera unanime del Consiglio all'adesione all'associazione “Distretto del Cibo Appennino e Tevere”

Il consiglio comunale, nel corso dell'ultima seduta ha approvato all'unanimità l'adesione del Comune di Umbertide all'Associazione del “Distretto del Cibo Appennino e Tevere”.

“I Distretti del Cibo rappresentano una grande opportunità per il nostro territorio – ha detto l'assessore Sara Pierucci esponendo in aula l'atto - Sono un nuovo modello di sviluppo per l'agroalimentare italiano. Nascono a livello nazionale per fornire opportunità e risorse per la crescita e il rilancio delle filiere e dei territori nel loro complesso”.

“Gli obiettivi – ha reso noto - sono la sicurezza alimentare, la diminuzione dell'impatto ambientale e la riduzione dello spreco alimentare. Sono uno strumento strategico che mirano allo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale. Attraverso i Distretti del Cibo si ha quindi la possibilità di partecipare a bandi sia regionali, nazionali ed europei, fornendo così una grande opportunità”.

“La Regione – ha spiegato l'assessore - ha avviato l'iter per la costituzione dei Distretti del Cibo in Umbria con la delibera 199 del 2020 in cui vengono definite le modalità e i criteri dei Distretti del Cibo che avranno sede legale e operativa in Umbria. In questo atto il soggetto proponente è il Gruppo di Azione Locale (Gal) Alta Umbria che nelle prossime settimane procederà alla costituzione dell'Associazione dei Distretti del Cibo Appennino e Tevere. Dopo l'adesione dei Comuni, della Camera di Commercio dell'Umbria e delle associazioni di categoria del mondo dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio verrà costituita una associazione e in seguito verrà fatta richiesta alla Regione di riconoscimento della personalità giuridica del Distretto del Cibo, così come previsto dalla apposita delibera regionale. La tipologia del Distretto del Cibo individuata è quella del Distretto Rurale, in quanto contente la partecipazione anche di soggetti privati diversi dalle aziende agricole e facilita per tanto l'attivazione di strategie sinergiche”.

Posta in votazione, l'adesione del Comune di Umbertide all'Associazione “Distretti del Cibo Appennino e Tevere” è stata approvata in maniera unanime.