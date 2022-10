Umbertide, la Pro loco in piazza Matteotti con l'iniziativa “Regala una felce”

'' Sabato 8 e domenica 9 ottobre vi aspettiamo in piazza Matteotti per l’iniziativa: Regala una felce’’.

Pro-Loco Umbertide ha infatti accettato l’invito di WWF Italia volto a sostenere il Progetto "La Natura si fa cura", finalizzato alla creazione di piccole ‘’oasi’’, Aule Natura negli ospedali pediatrici di tutta Italia, dedicate ai bambini che necessitano di cure più lunghe.

Anche ad Umbertide quindi, come in tantissime altre città italiane, sarà possibile acquistare una felce in vaso, tra le più antiche piante presenti sulla Terra, facile da tenere in casa e soprattutto rinomata per la sua capacità di purificare l’aria dei nostri ambienti interni filtrando ottimamente gli inquinanti e le polveri sottili presenti.

Saremo presenti in piazza con il nostro banchetto dalle ore 10:30 fino alle 13 e dalle ore 16:30 alle 19, dove potrete conoscere di più sull’iniziativa e portare a casa un ‘’piccolo alleato verde’’ facendo del bene per voi e per gli altri.