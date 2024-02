Grande successo per i carri di Carnevale a Umbertide: musica, maschere e tanta allegria

Musica, maschere, splendidi carri, coriandoli e tanta allegria, hanno invaso le strade e le piazze di Umbertide. Un incredibile Carnevale, dal grande successo che, come sottolineato dal primo cittadino Carizia ha reso “la comunità umbertidese più solida, compatta e unita”.

Cinque i carri partiti dal piazzale della piscina comunale e che hanno percorso via Morandi, viale Unità d’Italia e via Garibaldi. La Pro Loco Umbertide, che ha organizzato l’intera festa, per il proprio carro ha scelto come tema il medioevo con una grande fortezza tipica dell’epoca, la balena di Pinocchio è stata invece rappresentata dal carro della Pro Loco Pierantonio. Poi ancora, un gigantesco e maestoso cavallo di Troia ha caratterizzato la sfilata della Pro Loco di Spedalicchio, l’antico Egitto con piramide e Sfinge per la Pro Loco di Calzolaro e infine l’amore e tanti cuori rossi per la Scuola di Danza Nov’Art, che ha promosso le esibizioni delle proprie ballerine in molteplici punti della città.

Una volta arrivati a destinazione i cinque carri, la festa è proseguita in tutta la sua esplosione di allegria in Piazza del Mercato, sotto la Rocca di Umbertide, con gli spettacoli dei giocolieri di Butterfly Circus e con l’opportunità di gustare i tipici e squisiti dolci carnevaleschi. La musica che ha accompagnato l’iniziativa è stata curata e diretta da Dj Lillo.

All'evento, oltre ai tantissimi cittadini di ogni età, erano presenti il sindaco Luca Carizia, il vicesindaco Annalisa Mierla, gli assessori Alessandro Villarini, Francesco Cenciarini, Lorenzo Cavedon e Lara Goracci, i consiglieri comunali Alessio Silvestrelli, Alessio Ferranti, Silvia Cecchetti, Marco Floridi.