Umbertide, Mierla e Cavedon passano a Fratelli d'Italia

Annalisa Mierla, vice sindaco di Umbertide, e Lorenzo Cavedon, ex capogruppo, passano a Fratelli d'Italia.

''Una scelta ponderata e pensata da tempo'' hanno detto in maniera quasi unanime i due, che provengono da formazioni sempre di centro destra. Mierla è stata l'esponente di riferimento di Forza Italia a Umbertide, invece, Cavedon era il vero e proprio alfiere della Lega: ex capogruppo e consigliere più votato nella formazione del carroccio.

Nel giorno dell'entrata dei due fra le file del partito della Meloni, durante un vero e proprio incontro, c'erano anche il senatore Francesco Zaffini, responsabile regionale di Fdi; l'onorevole Emanuele Prisco; il presidente del consiglio regionale Marco Squarta, Antonio Molinari esponente storico di Fratelli d'Italia e Andrea Lignani Machesani, consigliere comunale tifernate.

''Una scelta che deriva da questioni nazionali – ha detto Mierla – per una linea di partito che da un paio di mesi non condivido più completamente. Così ho deciso di spostarmi, sempre all'interno della stessa coalizione. Mi sposto verso una leader donna che è sempre più attrattiva, dinamica ed energica: se io devo spendere e continuare a spendere il mio nome e le mie energie lo faccio verso chi mi trasmette queste energie''.

''Aderisco a Fratelli d'Italia – ha detto invece Cavedon – una scelta che è stata ponderata, da tempo pensavo di farlo, visto che non mi rispecchiavo più con delle decisioni prese dal mio precedente partito a livello nazionale e ho sposato sempre più il programma della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni''.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A rimarcare il fatto che il passaggio a Fratelli d'Italia non sia stata una decisione dell'ultimo minuto è stato lo stesso responsabile regionale, senatore Zaffini, che ha ricordato che ''Non è un salto sul carro del vincitore: ma entrambi avevano questa intenzione già prima della caduta del governo Draghi. Adesso come Fratelli d'Italia, possiamo affrontare la prossima campagna elettorale al meglio''.

Una decisione che non modificherà gli equilibri in giunta, perchè come ha detto anche il sindaco Luca Carizia, a margine dell'incontro a cui ha partecipato, ''E' un passaggio fisiologico – ha spiegato – ed è importante avere un rappresentante in giunta di uno dei partiti più votati a Umbertide'', per quanto riguarda l'esecutivo il primo cittadino ha detto che ''Non sfiducio nessuno per il bene della comunità. La nostra è una giunta unita che sta facendo tanto e che tanto dovrà ancora fare''.

Per qualcuno, invece, potrebbe partire da Umbertide la carica di Fratelli d'Italia per modificare gli assetti nell'attuale esecutivo regionale