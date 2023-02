Umbertide: Campus Leonardo Da Vinci, Dominici chiede controllo sull'andamento dei lavori

E’ stata discussa in Consiglio provinciale l'interrogazione del consigliere Provinciale Giovanni Dominici relativa ai lavori di ampliamento del Campus “Leonardo Da Vinci” di Umbertide. Nel documento il consigliere chiedeva agli uffici dell’ente di affettare un sopralluogo per chiedere alla ditta che li sta eseguendo, di aumentare il numero dei lavoratori che operano sull’edificio così da velocizzare i tempi e terminare entro i sei messi dall’ultima proroga.

A rispondere è stata Erika Borghesi consigliera provinciale con delega all’edilizia scolastica “Il 10 gennaio sono andata personalmente a parlare con la ditta esecutrice che mi ha dato ampie rassicurazioni per il proseguo dei lavori affermando che entro febbraio saranno realizzati i laboratori al piano semiinterrato. Ho chiesto personalmente alla ditta di accelerare e il dirigente scolastico ha rappresentato l’esigenza di avere a disposizione i laboratori, con la scuola abbiamo sempre condiviso intenti e fattiva collaborazione. In questo momento storico il tessuto imprenditoriale mostra difficoltà nella gestione dei lavori e si evidenzia una sofferenza diffusa nei cantieri. Tengo a precisare che la Provincia sta, per quanto di sua competenza, cercando di gestire al meglio i lavori di ampliamento del Campus di Umbertide.

Dominici: “prendo atto di tutto ma chiedo di sapere bene quali sono i tempi di realizzazione perché la scuola prenda possesso dell’ampliamento”.