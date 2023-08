Ferragosto, uffici comunali chiusi anche lunedì 14: "Riduzione della spesa pubblica e dei consumi energetici"

Uffici comunali chiusi lunedì 14 agosto. Il sindato di Città di Castello con l'ordinanza sindacale numero 218 “valutata la necessità, nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di adottare provvedimenti tesi al contenimento dei consumi energetici" e in virtù dei minori accessi "ai servizi comunali da parte dell’utenza e della correlata contrazione del numero di unità di personale in servizio in concomitanza con la fruizione delle ferie, in occasione delle celebrazioni del 15 agosto" ha ritenuto di disporre la chiusura degli uffici comunali nel giorno del 14 agosto ricadente di lunedì; considerato che saranno comunque garantiti il Servizio di Polizia Municipale (servizio vigilanza), il Servizio Turismo (front-office) e i servizi che vengono già svolti in reperibilità".