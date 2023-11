Vende cerchi in lega su internet e sparisce con i soldi: identificato e denunciato

Gli agenti del Commissariato di Città di Castello hanno denunciato un 21enne per il reato di truffa in relazione alla compravendita di prodotti per auto.

Il 21enne tramite un sito di acquisti sarebbe riuscito a farsi accreditare la somma di 298 euro sul proprio conto corrente, simulando la vendita di quattro cerchi in lega. Una volta ricevuto il bonifico dalla vittima sarebbe poi sparito.

A quel punto la persona offesa ha presentato una querela fornendo i dati della persona con la quale aveva trattato l'affare. I poliziotti sono riusciti a risalire all’intestatario del conto corrente nel quale è stata versata la somma e lo hanno denunciato.