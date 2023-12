Firma il contratto per i mobili nuovi e incassa il denaro, ma poi sparisce senza fare la consegna: venditore denunciato

Acquista dei mobili, ma poi si accorge di essere stato truffato e chiama la Polizia di Stato che denuncia un 47enne.

Gli agenti del Commissariato di Città di Castello hanno avviato le indagini dopo che un cittadino ha presentato una querela nei confronti di un 47enne per truffa. Il denunciato avrebbe sottoscritto, in qualità di legale rappresentante di una ditta, un contratto per la vendita di un set di arredo, facendosi accreditare la somma di 2.551 euro sul conto corrente. Dopo essersi accordati sulla data di consegna, mai effettuata, il venditore ha fornito fornito delle rassicurazioni, per poi rendersi irreperibile.

A quel punto la persona offesa ha sporto querela e fornito tutti gli elementi alla Polizia utili all'identificazione e rintraccio del 47enne.