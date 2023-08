Città di Castello, fermato con 16 ovuli di cocaina in tasca: in manette

I Carabinieri di Città id Castello hanno arrestato un 27enne di origini albanesi residente ad Arezzo per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane, fermato durante un normale controllo delle zone periferiche della città si è subito mostrato nervoso e insofferente al controllo, tanto da indurre i militari a sottoporlo a perquisizione.

Nascosti addosso sono stati trovati circa 16 grammi di cocaina, suddivisi in altrettanti ovuli, oltre a quasi mille euro in contanti, presumibile provento di spaccio. Per il 27enne sono scattate le manette.