Sicurezza Stradale: un dialogo con i giovani per ricordare le vittime e costruire un futuro più sicuro

L'associazione Il Mosaico in collaborazione con la fondazione Michele Scarponi, ha organizzato un evento sulla sicurezza stradale rivolto ai giovani. All'incontro hanno partecipato l'assessore regionale Enrico Melasecche e il rettore dell'Università di Perugia, Maurizio Oliviero.

La conferenza si è tenuta oggi, martedì 12 marzo, al Nuovo Cinema di Città di Castello ed è stata un momento importante per commemorare le giovani vittime dell'incidente stradale di San Giustino del dicembre 2022. Le famiglie delle vittime, che hanno istituito le associazioni promotrici dell'incontro, hanno dimostrato grande resilienza e determinazione nel convertire il loro dolore in un'iniziativa di sensibilizzazione.

Carlo Reali, presidente de Il Mosaico, ha introdotto testimonianze commoventi. Tra queste, il ricordo di Nico da parte della sua amica Gaia, che ne ha esaltato le virtù. Marco Scarponi ha poi evocato il fratello Michele, sottolineando il suo spirito di sacrificio nel ciclismo.

Luca Panichi, vicepresidente dell'associazione ed ex ciclista ora su una sedia a rotelle, ha enfatizzato l'urgenza di promuovere la sicurezza stradale e l'accessibilità. La sua esperienza personale è un chiaro segnale verso la necessità di una nuova consapevolezza e condotta sulle strade.

L'assessore Melasecche ha sottolineato: “Lavoriamo per migliorare strade e potenziare i collegamenti ferroviari, ma ognuno deve sentirsi responsabile e dare il proprio contributo per la sua sicurezza e quella degli altri”. Il rettore Oliviero ha condiviso queste riflessioni, sottolineando la necessità di affrontare con determinazione le sfide della sicurezza stradale.

In un momento di riflessione si è manifestata solidarietà verso i familiari delle vittime, con il rinnovato impegno da parte di tutta la comunità per un domani più sicuro.