San Giustino, venticinquenne perde la vita in un incidente stradale

Una vita spezzata a 25 anni ad un incrocio. Un tragico incidente stradale che trasforma un tranquillo sabato sera in un dramma.

A perdere la vita D.J., un ragazzo giovanissimo nato a Udine ma residente da tempo nel Perugino.

Lo schianto è avvenuto sabato sera, poco prima dell'ora di cena, a Selci Lama di San Giustino all'incrocio fra via Tifernate e via Fratelli Rosselli.

Il venticinquenne era a bordo di una Citroen ''Nemo'', insieme ad altre persone, fra cui un bambino di tre anni: erano partiti dal capoluogo per una cena in compagnia di altre persone proprio in Altotevere.

Arrivati nella frazione, lo scontro.

Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una Fiat ''Panda'', condotta da un ragazzo di Cerbara (frazione di Città di Castello) che stava tornando verso casa.

Secondo una prima e parziale ricostruzione, nello schianto il venticinquenne sarebbe stato sbalzato fuori dall'auto, finendo la corsa contro il muretto che delimita il giardino di una abitazione, perdendo la vita.

Sul posto sono subito intervenute due ambulanze del 118: arrivati sul posto i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Poi hanno trasportato tre feriti, fra cui il bambino, all'ospedale di Città di Castello: per tutti solo ferite lievi.

All'incrocio sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia tifernate che hanno iniziato le indagini per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.